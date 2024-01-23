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عاجل.. 5 خطوات لمعرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر نظام نور

نظام نور
نظام نور
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أتاحت وزارة التعليم، معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين أو الإداريين عبر منصة "نور".

خطوات معرفة الأداء الوظيفي من نوراضافة اعلان

وفيما يلي خطوات معرفة الاداء الوظيفي من نور:
الدخول إلى منصة نور (من هنا
ملء البيانات المطلوبة.
اضغط على أيقونة التقارير. 
اضغط على أيقونة تقارير أخرى. 
اضغط على أيقونة الزيارات الفنية.
حدد السنة الدراسية.
اضغط على أيقونة بحث.
اضغط على تقويم الأداء الوظيفي للمعلم - سظهر نتيجة االتقييم.

نظام نور

يشار إلى أن نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني تابع لوزارة التعليم بدأ عام 2011م، ويقدّم أكثر من 400 خدمة إلكترونية رئيسية للمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور.
خدمات نظام نور:
تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين.
الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
خدمة النقل المدرسي.
متابعة ولي الأمر للأداء التعليمي للطالب.
معرفة تقارير الغياب والحضور الخاصة بالطلاب.
التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

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