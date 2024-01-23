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"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.اضافة اعلان

تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس

وأوضحت أن ذلك يبد اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa ، وتبدأ فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين اعتباراً من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

هدف تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس

وأضافت أن التقديم الإلكتروني يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

طريقة التحقق من نظامية وصحة التخفيضات

 وبينت أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
 وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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