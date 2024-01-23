بهذا الموعد.. بدء اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا

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تبدأ الأسبوع القادم اختبارات برنامج "جاهزية" للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا. اضافة اعلان

وتجري اختبارات برنامج "جاهزية" في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير.





قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي



تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي



الشراكة مع أكثر من 30 شريكا قطاعيا



برنامج جاهزية يحفز التميز والتنافس الإيجابي



ويهدف "جاهزية" إلى قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.ويأتي إطلاق اختبارات جاهزية كخطوة مميزة لقيـاس ودعـم تحصيـل الطـلبة المتوقـع تخرجهـم، والتي من شأنها تعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من نواتج التعلم لكل مجال تخصصي.ويدعم تطبيق الجامعات والكليات السعودية لاختبارات برنامج جاهزية مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي.وتعقد الجامعات والكليات السعودية اختبارات برنامج جاهزية والتي سـتكون نتائـجها مؤشـرًا علـى جـودة برامجهـا، لتحقيق تعليم جامعي مميز ومنافس عالميًا.اختبارات برنامج جاهزية أحد المبادرات الوطنية التي تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع أكثر من 30 شريكًا قطاعيًا ومؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في قياس الأداء الأكاديمي للطلبة المتوقع تخرجهم بهدف تأهيلهم ليكونوا لبنات فعالة في دفع عجلة التنمية.اختبارات برنامج جاهزية قياس عملي لمستوى الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية؛ لتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بينها دعمًا وتعزيزًا لتجويد مخرجاتها.اختبارات برنامج جاهزية هي اختبارات وطنية شاملة تستهدف الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات والكليات السعودية، تُسهم نتائجها في تقديم تغذية راجعة مستمرة لتشخيص وتطوير البرامج الأكاديمية.