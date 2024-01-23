الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بهذا الموعد.. بدء اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا

اختبار الرخصة المهنية
برنامج جاهزية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تبدأ الأسبوع القادم اختبارات برنامج "جاهزية" للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا.اضافة اعلان
وتجري اختبارات برنامج "جاهزية" في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير.

قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي

ويهدف "جاهزية" إلى قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
ويأتي إطلاق اختبارات جاهزية كخطوة مميزة لقيـاس ودعـم تحصيـل الطـلبة المتوقـع تخرجهـم، والتي من شأنها تعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من نواتج التعلم لكل مجال تخصصي.

تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي

ويدعم تطبيق الجامعات والكليات السعودية لاختبارات برنامج جاهزية مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي.
وتعقد الجامعات والكليات السعودية اختبارات برنامج جاهزية والتي سـتكون نتائـجها مؤشـرًا علـى جـودة برامجهـا، لتحقيق تعليم جامعي مميز ومنافس عالميًا.

الشراكة مع أكثر من 30 شريكا قطاعيا

اختبارات برنامج جاهزية أحد المبادرات الوطنية التي تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع أكثر من 30 شريكًا قطاعيًا ومؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في قياس الأداء الأكاديمي للطلبة المتوقع تخرجهم بهدف تأهيلهم ليكونوا لبنات فعالة في دفع عجلة التنمية.

برنامج جاهزية يحفز التميز والتنافس الإيجابي

اختبارات برنامج جاهزية قياس عملي لمستوى الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية؛ لتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بينها دعمًا وتعزيزًا لتجويد مخرجاتها.
اختبارات برنامج جاهزية هي اختبارات وطنية شاملة تستهدف الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات والكليات السعودية، تُسهم نتائجها في تقديم تغذية راجعة مستمرة لتشخيص وتطوير البرامج الأكاديمية.

اقرأ أيضا

بشرى سارة.. "البيئة" تكشف عن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري

"النقل" تصدر 6 قرارات هامة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

أخبار السعودية.. 3700 وظيفة في يوم المهنة ومقترح بإدراج مادة دراسية جديدة

أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.. نصائح لاتفونك حول الأعراض وطرق العلاج

مقترح جديد.. إدراج مادة "الآداب العامة" في المناهج الدراسية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

إسكان الحجاج بالمدينة المنورة
12:47 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة

GEg4N2hXsAAMAdf
12:11 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

إصابة شخص.. مدني الخبر يباشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:35 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 620 مليون ريال

الراتب
10:04 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. 5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أرامكو
3:34 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

GEhq9OcW8AAGyAH
3:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

وزارة التجارة
3:06 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس

اقتصاد
2:57 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. المملكة تقفز 25 مرتبة في مؤشر تقييم الأداء الإحصائي للبنك الدولي

GEhaTIiWsAAa4oe
2:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"النقل" تصدر 6 قرارات هامة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

نظام نور
2:03 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. 5 خطوات لمعرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر نظام نور