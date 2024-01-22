"أرامكو" تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

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أعلنت
شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في "برنامج التدريب لطلبة وطالبات الكليات
المهنية.
أرامكو
تبدأ التسجيل في برنامج تدريب الطلابوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة
والطالبات؛ لاكتساب الخبرات العملية وتحقيق الأهداف المهنية.
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البرنامج
توفر فرصًا تدريبية لمرحلة الامتيازوأضافت
أن البرنامج توفر فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب المملكة المتفوقين
دراسيًا سواء في جامعات داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب الطلاب الملتحقين
بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة، وذلك بهدف:
1 - مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرات العملية.
2 - استيفاء متطلبات التخرج في الجهات التعليمية التي ينتسبون إليها.