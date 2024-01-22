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عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

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وظائف شركة الاتصالات
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أعلنت شركة الاتصالات "STC"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

"STC" تفتح باب التوظيف برواتب وتأمين طبي
 المسميات الوظيفية

1 - كبير محللي تسليم.
2 - مساعد مدير التحول الرقمي.
3 - مساعد مدير السعة وموفر خدمة الإنترنت.
4 - مدير قسم مراقبة السياسات والإجراءات المالية.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- إدارة الأعمال
- هندسة الحاسب
- إدارة المشاريع
- تقنية المعلومات
- هندسة الاتصالات
- هندسة الإلكتروني
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.


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