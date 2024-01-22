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أصدرت النيابة العامة اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة،

بيان عاجل لـ النيابة العامة بشأن إنتاج أو إرسال هذا الأمر

وعلى حسابها في منصة "إكس"، حذَّرت من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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وأكدت النيابة العامة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.وبينت أنه يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.





