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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنيه الليث".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار وسيول تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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