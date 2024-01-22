تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن

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أطلق حساب المواطن اليوم الإثنين، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين. اضافة اعلان





البوابة الإلكترونية لحساب المواطن



تطبيق الجوال لحساب المواطن



وتشمل التغييرات على مستوى البوابة:اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلبجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدراسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدرإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسيةإمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعينإضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعةتشمل التغييرات على مستوى التطبيق:إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحدإضافة خدمة الحاسبة التقديريةإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيقالحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسيةإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسيةإدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستنداتإعادة تقديم الطلب

تمديد عمل حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

