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تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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أطلق حساب المواطن اليوم الإثنين، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.اضافة اعلان

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

وتشمل التغييرات على مستوى البوابة:
اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب 
جلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدر
استرجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر 
إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسية
إمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين 
إضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعة

تطبيق الجوال لحساب المواطن

تشمل التغييرات على مستوى التطبيق:
إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة خدمة الحاسبة التقديرية 
إتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق 
الحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسية 
إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسية 
إدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستندات 
إعادة تقديم الطلب


تمديد عمل حساب المواطن

وجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.


تعديلات حساب المواطن

وأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


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