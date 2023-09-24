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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. الإجازة المطولة الثانية وأعمار المستفيدين في حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك.

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين
حصل الطلاب في مدارس وجامعات المملكة على أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، وذلك بدءًا من يوم الخميس وحتى اليوم الأحد.

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام
نقل "روسيا اليوم" عن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن الرحلة رقم MS905 والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا، هبطت اضطراريا بمطار الدمام الدولي بسبب عطل فني مفاجئ.

تنويه مهم حول تحديث أعمار المستفيدين في حساب المواطن
قال حساب المواطن، إنه لايشترط إجراء تعديل على  البيانات الخاصة بأعمار المستفيدين. 

توضيح مهم من "الصحة" حول عمل المستشفيات في إجازة اليوم الوطني
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا، بشأن عمل المستشفيات في إجازة اليوم الوطني الثالث والتسعين.

توضيح رسمي بخصوص فتح الباب لموسم الحج لعام 1445
أصدرت وزارة الحج والعمرة، توضيحًا بخصوص فتح الباب لموسم الحج للعام 1445 هـ.

تعرف على قيمته في المملكة.. سوق أدوية التخسيس عالميًا 100 مليار دولار
يتوقع الخبراء أن يصل السوق العالمي لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.

التأمينات تحدد ضوابط وشروط إضافة مدة بأثر رجعي
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بخصوص إضافة مدة بأثر رجعي. 

توضيح مهم من "مساند" بشأن تأشيرات العمالة الزراعية ومدتها
تفاعلت منصة خدمات العمالة في المملكة "مساند"  مع سؤال أحد المستفيدين بشأن التأشيرات الزراعية الممنوحة ومدو صلاحيتها.

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