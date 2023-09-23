توضيح مهم من "مساند" بشأن تأشيرات العمالة الزراعية ومدتها

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تفاعلت منصة خدمات العمالة في المملكة "مساند" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن التأشيرات الزراعية الممنوحة ومدو صلاحيتها.





التأشيرات المسموحة للمزارعين

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وأوضحت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" تويتر سابقا أنه يمكن توثيق العقد عبر منصة مساند من خلال الخطوات التالية:





اظهار ألبوم



1- اختر صفحة العقود

2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة

3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب

4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية

5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد





تحويل راتب العمالة





وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر urpay :





4 خطوات لتحويل راتب العمالة





- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة

- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة

- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل

- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل





مدة تحويل تكلفة نقل العمالة





وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.

وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.













وتساءل المستفيد قائلا : كم عدد التأشيرات المسموحة للمزارعين؟وردا على ذلك، قال البرنامج ؛ "مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار".في وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، بالتفصيل خطوات توثيق عقود العمالة.