تعرف على قيمته في المملكة.. سوق أدوية التخسيس عالميًا 100 مليار دولار

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يتوقع الخبراء أن يصل السوق العالمي لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.

يأتي ذلك وفقًا للمحلل الاقتصادي لشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" المصرفية، إيفان ديفيد سيجرمان، الذي قال أيضًا، إن إيرادات تلك العقاقير قد تصل إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. اضافة اعلان





تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية





حجم سوق أدوية التخسيس في المملكة





ارتفاع الوعي العام عن مخاطر السمنة



كان أداء الشركات التي تعمل في كل مجال يتعلق بفقدان الوزن في وول ستريت في نمو وتطور بعد أن أظهرت دراسة أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.ويرى المحلل إيفان سيجرمان أن "ليللي" هي الأكثر استعدادًا للسيطرة على السوق الأمريكية خلال العقد الذي يبدأ في عام .2030وتوقع محللو مورجان ستانلي أن يصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030، بزيادة عن 54 مليار دولار المقدرة سابقا.وقدر تقرير تسويقي صدر في العاصمة الإيرلندية دبلن، حجم سوق منتجات تخسيس الوزن في المملكة بـ 957 مليون دولار خلال عام 2017.وتوقع التقرير نفسه الصادر عن شركة "ريسيرش آند ماركتس" أن يرتفع حجم تلك السوق ليصل إلى 1.5 مليار دولار في العام الحالي 2023.وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة تأتي نظرًا لارتفاع الوعي وسط السكان بشأن مخاطر الأكل غير الصحي، وعدم ممارسة التمارين والأكل المتأخر، والأطعمة العالية الدهون.وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية أطلقت مبادرات وحملات تثقيفية ناجحة للتوعية بمخاطر تزايد السمنة، والأمراض المرتبطة بها كأمراض المفاصل والقلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان.