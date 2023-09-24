تنويه مهم حول تحديث أعمار المستفيدين في حساب المواطن

أ أ

قال حساب المواطن، إنه لايشترط إجراء تعديل على البيانات الخاصة بأعمار المستفيدين.

وأضاف البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد عبر خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "لا يتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن". اضافة اعلان



حياك الله ، لايتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين ، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن ، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 23, 2023

هل حساب المواطن مازال مستمرًا؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

