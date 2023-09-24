الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "الصحة" حول عمل المستشفيات في إجازة اليوم الوطني

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اليوم الوطني
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أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا، بشأن عمل المستشفيات في إجازة اليوم الوطني الثالث والتسعين.

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توضيح بشأن عمل المستشفيات في إجازة اليوم الوطني

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أنه في حال كان لدى المستفيد موعد مؤكد ولم تصله رسالة بإعادة جدولة الموعد، بإمكانه التوجه إلى موعده.


تقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة

 وأكدت أنه سيتم تقديم الخدمة اللازمة، مبينة أنها تسعد بالتواصل معها عبر الرسائل الخاصة لخدمة الجميع على مدار الساعة.


إجازة اليوم الوطني

واليوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م، تبدأ إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، وذلك نظرًا لموافقة أمس السبت 23 من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية.
ومنذ أمس، وعلى مدار ثلاثة أيام تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا، في جميع المناطق والمحافظات والمدن، باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.


الهلال الأحمر يشارك في احتفالات اليوم الوطني

يأتي هذا في وقت شارك فيه فرع هيئة الهلال الأحمر بثمان فرق إسعافية و30 متطوعًا ومتطوعة ‏في مواقع احتفالات اليوم الوطني الـ 93، إذ تم عمل خطة لرفع الجاهزية للمشاركة مع الجهات كافة بهذه المناسبة الغالية.
وفي منطقة القصيم تواجدت الفرق الإسعافية في ميدان الملك خالد الحضاري وطريق البخاري وحديقة الملك عبدالله في بريدة، ومركز الملك فهد الحضاري وبوليفارد عنيزة، ومركز الأمير سلطان بمحافظة الرس، وفي حديقة النافورة بمحافظة المذنب.
 وانطلقت المسيرة على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة ‏بمشاركة الإسعاف الجوي مما يعكس حجم الدعم غير المحدود والتطور الذي تشهده الهيئة للرقي بخدماتها الإسعافية خدمةً للمواطن والمقيم.

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