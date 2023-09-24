التأمينات تحدد ضوابط وشروط إضافة مدة بأثر رجعي

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بخصوص إضافة مدة بأثر رجعي.

وقالت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس"، إنه "لا يمكن إضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب".

حياك الله , لا يمكن إضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب. اضافة اعلان

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) September 23, 2023

خطوات التقديم



المستندات المطلوبة



الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.تعبئة البيانات الشخصية.إرفاق المستندات المطلوبة.بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب لمتابعة طلبك.ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من ( هنا ).نموذج عمليات المشترك.تحميل إرفاق صورة من عقد العمل - قرار التعيين – المباشرة.إرفاق مسيرات الأجور أو مسيرات البنك (بيان تدرج أجور تؤيد ذلك).

شروط الاستحقاق

• طلب إضافة مدة بأثر رجعي يكون بحد اقصى أربعة وعشرون شهرًا سابقة من تاريخ تقديم الطلب.





شروط ضم مدد الاشتراك



- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.- ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز.- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.- لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.