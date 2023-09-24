الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين

طلاب الجامعات
الطلاب حصلوا على أول إجازة مطولة
أ أ
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حصل الطلاب في مدارس وجامعات المملكة على أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، وذلك بدءًا من يوم الخميس وحتى اليوم الأحد.اضافة اعلان

إجازة اليوم الوطني

وحصل الطلاب على إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).
وفي 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.
واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.

الإجازات المطولة التالية

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة التالية يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023.
تليها ثاني إجازة مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 4 من جمادي الثاني، الموافق 17 من ديسمبر 2023.
وستكون ثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 16 من رجب، الموافق 28 من يناير 2024.
وآخر إجازة مطولة، يحصل عليها الطلاب يوم الخميس 23 من شوال، الموافق 2 من مايو 2024.

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