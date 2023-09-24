الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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توضيح رسمي بخصوص فتح الباب لموسم الحج لعام 1445

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
أ أ
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أصدرت وزارة الحج والعمرة، توضيحًا بخصوص فتح الباب لموسم الحج للعام 1445 هـ.
وقالت عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1445هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة
- الموقع الإلكتروني: (اضغط هنا)
- حساب تويتر: @HajMinistry
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


موسم حج 1444

يشار إلى أن المملكة كانت قد أعلنت في يناير الماضي فتح التسجيل لموسم حج 1444هـ/ 2023م، لحجاج الداخل من المملكة، وذلك عبر موقع وزارة الحج والعمرة (اضغط هنا) ، وتطبيق نسك.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي عدد حجاج في العام الماضي وصل إلى أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل. 
ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا أواخر 2019.

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