الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. احتفالات المدارس والجامعات باليوم الوطني وتحذير من التعليم وحريق ضخم بالقطيف

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بهذه الأهداف.. الاحتفال باليوم الوطني في المدارس والجامعات لمدة 4 أيام
وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في جميع المدارس الجامعات، بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام.

التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"
حذرت وزارة التعليم من تكليف المعلمين أو الطلبة بأمور مادية من أجل إقامة الأنشطة في المدرسة أو الاستعانة بوسائل تعليمية أو غيرها يعتبر مخالفة.

في وقت قياسي.. الإسعاف الجوي ينقذ مواطنًا في حادث على طريق الملك فهد
تمكن الإسعاف الجوي من إنقاذ مواطن مصاب في حادث مروري على طريق الملك فهد.

ضربات قاصمة خلال ساعات.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات في عدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

44 في مكة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

حريق ضخم في مستودع بالقطيف.. والدفاع المدني يتحرك
 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.

الربيعة: 136 مليون دولار هدية المملكة من التمور لـ72 دولة
أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة تطلق سنويًا حملة هدية المملكة من التمور، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنويًا، لصالح 72 دولة حول العالم.

وزير الصناعة: لدينا خطة متكاملة لزيادة صادرات المملكة إلى الصين
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن هناك إستراتيجية متكاملة لدعم صادرات المملكة إلى الصين عبر تذليل العقبات أمام المصدرين.

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بهذه الأهداف.. الاحتفال باليوم الوطني في المدارس والجامعات لمدة 4 أيام

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