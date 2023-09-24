الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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حذرت وزارة التعليم من تكليف المعلمين أو الطلبة بأمور مادية من أجل إقامة الأنشطة في المدرسة أو الاستعانة بوسائل تعليمية أو غيرها يعتبر مخالفة.اضافة اعلان
وأتاحت الوزارة التقدم بشكوى لمركز رعاية المستفيد (تواصل) عبر الاتصال برقم (19996).

خطوات تقديم الشكوى عبر تواصل

فيما يلي خطوات تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني:
-التوجه إلى موقع وزارة التعليم السعودية الإلكتروني.
-الانتقال إلى بوابة تواصل أو استخدام الرابط المباشر” خدمة تواصل”.
-تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
-من القائمة يتم اختيار تقديم شكوى.
-الانتقال إلى نموذج الشكوى وتعبئة البيانات المطلوبة.
-تقديم الشكوى والحصول على الرقم لمتابعتها عبر تواصل.
-كما يمكن التواصل من خلال الرقم المجاني على 19996 مركز رعاية المستفيدين.

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