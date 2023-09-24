التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"

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حذرت وزارة التعليم من تكليف المعلمين أو الطلبة بأمور مادية من أجل إقامة الأنشطة في المدرسة أو الاستعانة بوسائل تعليمية أو غيرها يعتبر مخالفة. اضافة اعلان

وأتاحت الوزارة التقدم بشكوى لمركز رعاية المستفيد (تواصل) عبر الاتصال برقم (19996).





خطوات تقديم الشكوى عبر تواصل

