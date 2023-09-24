في وقت قياسي.. الإسعاف الجوي ينقذ مواطنًا في حادث على طريق الملك فهد

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تمكن الإسعاف الجوي من إنقاذ مواطن مصاب في حادث مروري على طريق الملك فهد.

وأفادت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بأن المواطن تم نقله إلى مستشفى الحرس الوطني بوقت قياسي. اضافة اعلان



لحفظ الأرواح #الإسعاف_الجوي يساهم بإنقاذ حالة مواطن مصاب نتيجة حادث مروري على طريق الملك فهد وينقلها لمستشفى الحرس الوطني بوقت قياسي pic.twitter.com/4I7Vpj2CTX September 24, 2023

إنقاذ أكثر من 1200 حالة بالرياض



نقل مصابي حوادث الطرق السريعة



ومنذ انطلاق المشروع في العام الماضي تم إنقاذ أكثر من 1200 حالة في مدينة الرياض، حيث تتم مباشرة الحالات الحرجة على الطرق السريعة والأماكن ذات الازدحام المروري.وفي يونيو من العام الماضي، وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة، وذلك في إطار جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية؛ بما يسهم في سرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة.ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعةونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجيًا على عدة مراحل للمشروع.كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.