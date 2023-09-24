وزير الصناعة: لدينا خطة متكاملة لزيادة صادرات المملكة إلى الصين

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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن هناك إستراتيجية متكاملة لدعم صادرات المملكة إلى الصين عبر تذليل العقبات أمام المصدرين. اضافة اعلان

وقال إن هدف الإستراتيجية هو تسهيل وصول المنتجات إلى الصين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.





أسواق الصين مستهدفة





التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي





الفرص الاستثمارية في المملكة





محفزات الوزارة



وأضاف الخريّف، في لقاء مع تلفزيون الشرق بلومبيرج، أن «الصين من الأسواق المستهدفة في إستراتيجيتنا في الصادرات».مبيناً أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، في ظل نظام المحتوى المحلي الذي يُعتبر دافعاً كبيراً للاستثمار داخل المملكة.وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين تتصدر القطاعات التي تستهدف المملكة جذب الاستثمارات الصينية إليها.منوهاً إلى الاتفاقيات الضخمة مع الجانب الصيني التي تندرج في إطار إستراتيجية المملكة للنقل والخدمات اللوجستية، أحدها اتفاق بين القطاع الخاص السعودي والصيني في مجال القطارات.يذكر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عقدت في مدينة شنغهاي الصينية لقاءً مع عدد من المستثمرين الصينيين للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة.واستعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والتعريف بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وتناول أيضًا الفرص التي توفرها في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالإجراءات والمبادرات والمحفزات التي تقدمها الوزارة.وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية.