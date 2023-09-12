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صحيفة تواصل الالكترونية

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حسم 10 درجات من الطلاب وحساب المواطن يُلوّح بهذا الإجراء

أهم 10
أهم 10 أخبار
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

حسم 10 درجات من الطلاب حال قيامهم بهذه المشكلات السلوكية
صنفت وزارة التعليم، بعض المشكلات التي تصدر من الطلبة أو الطالبات خلال العام الدراسي، بأنها مشكلات سلوكية من الدرجة الرابعة، تقتضي حسم 10 درجات من مرتكبيها.

تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك والتلويح بهذا الإجراء ضدها
قال حساب المواطن، إنه لايجوز للبنوك الحجز على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

3 سجلات لمتابعة أداء الطلاب يوميًا على منصة "مدرستي"
أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات، إعداد 3 سجلات لمتابعة الطلاب والطالبات يوميًا لكل المقررات الدراسية على منصة «مدرستي» الإلكترونية.

محام يحذر من جريمة الاعتداء على المعاق: السجن و500 ألف ريال غرامة
حذر المحامي د. إبراهيم زمزمي، من خطورة التورط في جرائم الاعتداء على حقوق ذوي الإعاقة.

بشرى للخريجين.. فتح باب التسجيل في بعثات قطاعي الصناعة والتعدين
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الطلاب والخريجين للتسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المعلن سابقاً.

منها مكة والمدينة.. خبير طقس يحذر من تساقط أمطار مع رياح مغبرة على هذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من فرصة تساقط كميات من الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2862 شخصًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص.

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)
ألحق زلزال مراكش المدمر خسائر مادية وبشرية بالمملكة المغربية قدرها خبير بالمليارات بعد تأثيره الكبير على البنية التحتية والفوقية للبلاد.

مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال
أكد مصدر طبي ليبي مطلع، عن مصرع 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الطلاق بدولة خليجية
نشرت صحف كويتية عن وزارة العدل أرقاما صادمة عن عدد حالات الطلاق والخلع في الأشهر الماضية.

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