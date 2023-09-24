بهذه الأهداف.. الاحتفال باليوم الوطني في المدارس والجامعات لمدة 4 أيام

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وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في جميع المدارس الجامعات، بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام. اضافة اعلان

ويبدأ الاحتفال من يوم الاثنين 1445/3/10هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ، الموافق الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣م.





أهداف الاحتفاء باليوم الوطني





القائد القدوة



المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932



وحددت الوزارة عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن.وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليموتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب،تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهدهوتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.