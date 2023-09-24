الربيعة: 136 مليون دولار هدية المملكة من التمور لـ72 دولة

أ أ

أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة تطلق سنويًا حملة هدية المملكة من التمور، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنويًا، لصالح 72 دولة حول العالم. اضافة اعلان

وأكد الربيعة خلال الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.





الاستجابة لأزمة كوفيد-19



توسيع قاعدة المانحين



وأضاف خلال الجلسة التي نظمتها المملكة والسويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، أن المركز دعم الاستجابة لأزمة "كوفيد-19" حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي.,وأشار إلى أهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني، وفق صحيفة "عكاظ".وأوضح أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022-2023، ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا.وبين أن المملكة تسعى مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضًا للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.ودعا الربيعة إلى توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لاتزال محدودة للغاية، وتكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الحاجات.