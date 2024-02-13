أجواء باردة.. شاهد الأمطار والضباب بعقبة الملك فهد في الباحة

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استمرارًا
للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت مساء اليوم كميات
غزيرة من الأمطار مع تكون الضباب الكثيف بعقبة الملك فهد في الباحة.
أمطار
وضباب بعقبة الملك فهد في الباحةوأظهر
مقطع فيديو تم تداولهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الباحة خاصة عقبة
الملك فهد لامطار وضباب مع تقلبات جوية.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة.
امطار وضباب عقبة الملك فهد #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 13, 2024
من خالد الزهراني pic.twitter.com/oJ2sGMWo7J
وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.