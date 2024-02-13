أجواء باردة.. شاهد الأمطار والضباب بعقبة الملك فهد في الباحة

أ أ

استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار مع تكون الضباب الكثيف بعقبة الملك فهد في الباحة.





أمطار وضباب بعقبة الملك فهد في الباحة



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداولهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الباحة خاصة عقبة الملك فهد لامطار وضباب مع تقلبات جوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.