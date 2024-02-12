لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات
الجوية بمناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة وأغرقت شوارع وأحياء وطرقات الدمام، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة الشرقية.
📍السيول في شوارع #الدمام— طقس (@tqqs) February 11, 2024
الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ
11 فبراير 2024م
من | عبدالعزيز الزهراني
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شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية شوارع
وطرقات الدمام، بالتزامن مع الحالة المطرية والأجواء الباردة بالشرقية.
أمطار
رعدية ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
📍السيول تغلق نفق ابوبكر— طقس (@tqqs) February 11, 2024
بـمدينة #الدمام
الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ
11 فبراير 2024م
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وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
تكوّن
الضباب الكثيف على 9 مناطقفي
حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من
مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.
📍امطار #الدمام_الان— طقس (@tqqs) February 11, 2024
الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ
11 فبراير 2024م
من | عبدالعزيز الزهراني
.
. pic.twitter.com/xrPEhUyDuu