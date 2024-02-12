الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

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سيول الدمام
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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة وأغرقت شوارع وأحياء وطرقات الدمام، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية  شوارع وطرقات الدمام، بالتزامن مع الحالة المطرية والأجواء الباردة بالشرقية.

أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

تكوّن الضباب الكثيف على 9 مناطق

في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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