لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة وأغرقت شوارع وأحياء وطرقات الدمام، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة الشرقية.





الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

من | عبدالعزيز الزهراني

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. pic.twitter.com/jg23Y9xMAj 📍السيول في شوارع #الدمام الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ11 فبراير 2024ممن | عبدالعزيز الزهراني February 11, 2024

شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟



أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد





بـمدينة

الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/shwX3R3gXi 📍السيول تغلق نفق ابوبكربـمدينة #الدمام الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ11 فبراير 2024م February 11, 2024

تكوّن الضباب الكثيف على 9 مناطق





الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

من | عبدالعزيز الزهراني

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. pic.twitter.com/xrPEhUyDuu 📍امطار #الدمام_الان الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ11 فبراير 2024ممن | عبدالعزيز الزهراني February 11, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية شوارع وطرقات الدمام، بالتزامن مع الحالة المطرية والأجواء الباردة بالشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.