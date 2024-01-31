الآن.. شاهد الضباب الكثيف يغطي طريق المجمعة – حفر الباطن

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استمرارًا للتقلبات الجوية، التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطى الضباب الكثيف، صباح اليوم الأربعاء، طريق "المجمعة – حفر الباطن". اضافة اعلان





الضباب الكثيف يغطي طريق المجمعة – حفر الباطن



سحب ممطرة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضباب الكثيف غطى، صباح اليوم، طريق "المجمعة – حفر الباطن" نتيجة التقلبات والأجواء الباردة بين منطقتي الرياض والشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.