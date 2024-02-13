أمطار الباحة.. شاهد قوة العصف المطري على دوقة شرق قلوة بتهامة

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استمرارًا
للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الثلاثاء، كميات
غزيرة من الأمطار على دوقة شرق قلوة بتهامة في منطقة الباحة.
عصف
مطري قوي على دوقة شرق قلوة بتهامةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت قلوة بتهامة الباحة
لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وتقلبات جوية.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة.
امطار متوسطه على اصدار #دوقة شرق محافظة #قلوة تهامة #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 12, 2024
من ابو جهاد pic.twitter.com/Ofz63nEbdu
وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.
في
حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.