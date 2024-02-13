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أمطار الباحة.. شاهد قوة العصف المطري على دوقة شرق قلوة بتهامة

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أمطار قلوة بالباحة
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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار على دوقة شرق قلوة بتهامة في منطقة الباحة.اضافة اعلان


عصف مطري قوي على دوقة شرق قلوة بتهامة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت قلوة بتهامة الباحة لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وتقلبات جوية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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