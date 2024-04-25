34.300 شهيد في غزة.. ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الأقصى وعرقلة وصول المصلين من الضفة الغربية للأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن أكثر من 700 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، ترافق ذلك مع اعتداءات من الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى.





استشهاد سبعة فلسطينيين جنوب غزة



ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.305 شهداء



كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف استهدف جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية, أن أربعة فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي استهدف تجمعاً وسط قطاع غزة.كما استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي في قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينة رفح.في الوقت نفسه ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 202 على التوالي إلى 34.305 شهداء، والجرحى إلى نحو 77.293 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 43 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأُصيب 64 بجروح في القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة.