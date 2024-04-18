استشهاد المئات.. إصابة نحو 14 ألف نازح بالوباء الكبدي في غزة

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وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة قي تقرير لها، إصابة 13.902 نازح فلسطيني في قطاع غزة بوباء الكبد الوبائي (أ)، ووفاة العديد منهم.





تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية



إصابة 13902 نازح بالوباء الكبدي في غزة



استشهاد المئات من الفلسطينيين بمخيم النصيرات



الاحتلال اعتقل 40 فلسطينيًا في الضفة



وأكدت أن ذلك بسبب الاكتظاظ الشديد في أماكن النزوح وتدني مستوى النظافة فيها بشكل خطير في تلك المراكز، والتي لجأ إليها نحو 1.7 مليون فلسطيني للاحتماء فيها من القصف المكثف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية، تجاوز وفق معطيات فلسطينية ما مجموعة 65 % من المنازل والمنشآت الفلسطينية.من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 350 ألفًا في غزة من المصابين بالأمراض المزمنة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، لافتة أن عشرة آلاف منهم من مرضى السرطان لم يتلقوا جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر.كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيبوا خلال العدوان البري الذي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على مدار الأيام السبعة الماضية.وأشارت أن الطواقم الطبية تحاول انتشال العشرات من الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل والعمارات السكنية في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، مؤكدة أن هناك أكثر من 500 شهيد وجريح ومفقود في النصيرات لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم، وذلك نظراً لعمليات التدمير الهائلة التي نفذتها دبابات وجرافات الاحتلال في المخيم.وذكرت الصحة الفلسطينية أن عمليات التدمير طالت مدينتي الزهراء والأسرى في شمال النصيرات، وأن ما تم تدميره خلال الاجتياح البري للنصيرات يتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية..في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 40 فلسطينياً في الضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ورام الله بالضفة الغربية، ترافق معها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لافتة أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 8300 فلسطيني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل التكتم على أعداد الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم ١٩٥ على التوالي.