كارثة بغزة.. 90% من الأطفال المعالجين بهذا المستشفى مصابون بالوباء الكبدي

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كشفت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن 90% من الأطفال الفلسطينيين الذين يعالجون في المستشفى مصابون بالوباء الكبدي.

وأضافت أن السبب في ذلك يرجع لحالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء وخيام النازحين مع استمرار العدوان.

لافتة النظر إلى أن الأمراض باتت تفتك بالأطفال والنساء في قطاع غزة، إضافة إلى سوء التغذية وفقر الدم الذي أصاب معظم الأطفال في القطاع.





أطفال القطاع يعيشون في ظروف صحية كارثية



من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أطفال القطاع يعيشون في ظروف صحية كارثية، في ظل عدم توفر الغذاء والحليب والدواء، إلى جانب أن أكثر من 70% منهم يعيشون في مراكز الإيواء وخيام النازحين للشهر السابع على التوالي في ظروف إنسانية قاسية.

مشيرة إلى أن الأطفال في غزة حرموا من كل مقومات الحياة، ولازالت الصواريخ والقذائف تلاحقهم.





الاحتلال يكثف عمليات القصف وسط غزة



استشهاد تسعة فلسطينيين



ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.622 شهيدًا



إدانة قتل الاحتلال للطبيب عدنان البرش



فيما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال اليوم، من عمليات قصفها على مخيمات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن القصف المكثف طال مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، ما تسبب بدمار في ممتلكات الفلسطينيين، تزامن القصف مع مواصلة جرافات الاحتلال تدمير عشرات المنازل والمنشآت في منطقة جحر الديك شمال مخيم البريج وسط القطاع.في سياق متصل، واصلت البوارج الحربية قصفها شواطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما واصلت طائرات الاحتلال تدمير منازل فلسطينية في بلدات الشوكة والنصر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.كما استشهد سبعة فلسطينيين اليوم، جراء قصف استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار باستشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال في قصف استهدف منزلاً في حي الزهور شمال مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع استشهاد فلسطينيين مساء اليوم، جراء قصف استهدف وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، باستشهاد فلسطيني في غارة جوية استهدفت منطقة البصة بمدينة دير البلح، كما استشهد فلسطيني على الأقل في قصف استهدف منزلاً بمخيم البريج وسط القطاع، والذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ210 على التوالي إلى 34.632 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.867 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 26 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 51 آخرون بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.في الوقت نفسه، نددت وزارة الصحة الفلسطينية بجريمة قتل الاحتلال الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تحت التعذيب داخل المعتقلات، والذي تم اعتقاله برفقة ثلة من الكوادر الصحية وهم على رأس عملهم خلال العدوان على المستشفيات في قطاع غزة.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جريمة قتل الاحتلال الطبيب البرش في المعتقلات رفع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 492 شهيداً، بالإضافة إلى مئات المعتقلين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل والعمل على زيارة الأسرى وحمايتهم في المعتقلات من التعذيب والإرهاب والقتل وإطلاق سراحهم.يذكر أن الاحتلال دمر 90 في المئة من المنظومة الصحية في قطاع غزة، مما تسبب في وفاة المئات من المرضى والجرحى.