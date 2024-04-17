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استشهاد وإصابة العشرات.. طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل قصف غزة

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال استهدف عشرات الفلسطينيين على مدخل الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.اضافة اعلان

طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل قصف غزة

 وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين حسب ما ذكرت مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما أقدمت جرافات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بعمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية.

استشهاد سبعة فلسطينيين في رفح

كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح إثر قصف استهدف منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح، بأن الطواقم الطبية انتشلت سبعة شهداء والعديد من الجرحى من تحت ركام منزلاً تعرض للقصف في مخيم يبنا بمدينة رفح.
 وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين وتدمير العشرات من المنازل.

ارتفاع ضحايا العدوان إلى 33.899

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 194 على التوالي إلى 33.899 شهيدا، والجرحى إلى نحو 76.664 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 56 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 89 بجروح في القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

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استشهاد العشرات.. انتشال الضحايا من تحت الأنقاض جراء قصف غزة

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