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"استفزاز وعناد".. السويد تسمح مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم

حرق المصحف
حرق المصحف
أ أ
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عادت السويد مجددا لاستفزاز مشاعر العالم الإسلامي بالسماح لإصدار قرار بحرق نسخة من المصحف في احتفالية بإحدى مدنها.

حرق نسخة من القرآن في السويد:

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وفي التفاصيل التي ذكرتها قناة SVT التلفزيونية، أمس الخميس، فإن الشرطة السويدية سمحت بإجراء عملية أخرى تتعلق بحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو، حيث ستقام احتفالية للغناء هذا العام.
وكانت القناة قد أفادت في وقت سابق، أن الشرطة السويدية تلقت طلبا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في الثالث من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء المسابقة.
وأوضحت أن الشرطة أعطت الإذن، بحرق القرآن يوم الجمعة في ميدان غوستاف أدولف في مالمو.
وأضافت القناة أن المتحدث باسم الشرطة حثّ الجميع في منطقة مالمو على التزام الهدوء وتجاهل الفعالية التي وفقا له، تهدف إلى الإساءة والغضب.
كما نوهت أنه سيشرف على تنظيم الفعالية شخصان سبق لهما أن أحرقا القرآن.
أيضا شددت الشرطة على أنها، تعتزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تتم الفعالية بهدوء قدر الإمكان.

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