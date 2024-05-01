الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو.اضافة اعلان

مستجدات الأوضاع الراهنة:

وجرى خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.

تصاعد التوترات في الفاشر شمال دارفور:

 وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة في الفاشر، شمال دارفور.
أشار غوتيريش إلى أن تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن الهجوم على الفاشر قد يكون وشيكًا، محذرًا من أن مثل هذا الهجوم سيكون مدمرًا بالنسبة للمدنيين في المدينة ويمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع على طول الخطوط القبلية في أنحاء ولايات دارفور الخمس.
 وأكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.
مشيرًا إلى أن مبعوثه الشخصي إلى السودان رمطان لعمامرة، مستمر في انخراطه بشأن تعزيز جهود السلام في البلاد.

حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

 ودعا الأمين العام الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بهدف حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بصورة كاملة وغير مقيدة، إلى جميع المناطق المحتاجة.
 يُذكر أن الفاشر تعد مركزًا إنسانيًا للأمم المتحدة يضمن توزيع المساعدات المنقذة للحياة عبر ولايات دارفور الخمس وفقًا للاحتياجات.

اقرأ أيضا

موجة حارة تودي بحياة 10 أشخاص في هذه الدولة

طرد وتهشيم سيارة السفير الألماني من متحف جامعة فلسطينية بالضفة

مسؤول روسي: حل الأزمة السودانية يجب أن يكون من الداخل دون تدخل خارجي

فيديو.. انفجار هائل بمطعم في بيروت ووفاة 8 أشخاص

اليوم 207.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.535 شهيدًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية 5:08 م الإثنين، 29 أبريل 2024

انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع الولايات المتحدة في الرياض لبحث تطورات الحرب على غزة

Capture 7:50 م الإثنين، 22 أبريل 2024

وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويستعرضان أوجه العلاقات

وزير خارجية 7:53 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقون برئيس أركان الجيش الباكستاني

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 7:13 م الإثنين، 15 أبريل 2024

وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة