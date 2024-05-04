وفاة نجل "البرهان" في حادث مروري بهذه الدولة

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لقي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني مصرعه، إثر تعرضه لإصابة في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.



وفاة نجل البرهان:

وأفادت صحيفة " سكاي نيوز عربية" أنه في يوم 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلي.وكانت صحيفة صباح التركية، ذكرت أنه قد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.وأوضحت أنه تم نقل نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، عقب الحادث إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج.بينما أوضحت تقارير محلية وقتها أن حالة محمد البرهان خطيرة وأنه تم نقله إلى العناية المركزة.يذكر أن السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالا داميا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين.