مشهد مذهل لانهيار جدار على أشخاص بسبب السيول في أربيل

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وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام عراقية مشهد انهيار جدار بسبب السيول أدى إلى وفاة وإصابة 7 أشخاص بمحافظة أربيل.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط الجدار على المارة الذين كانوا بالقرب منه عند طريق عام مجاور للمقبرة.



انهيار جدار في أربيل:

ونقلت عن مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، مصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص إثر سقوط جدار مقبرة في بلدة كوري.وذكرت وكالة شفق نيوز أن جدار مقبرة في بلدة كوري بمدينة أربيل انهار بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت جراء مياه الأمطار.وأوضحت أن الحادث تسبب بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى.انهيار طريق سريع في الصين:وفي سياق آخر لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم عندما انهار جزء من طريق سريع في الصين أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة أكثر من المعتاد بمنطقة قوانغدونغ الصناعية، قبل موسم الرياح الموسمية، ما أدّى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.وأفادت وكالة الصين الجديدة الحكومية بأنّ 20 مركبة "حوصرت" بسبب انهيار جزء من الطريق، ما أدّى إلى مقتل وإصابة 54 شخصاً في المجمل.وأشارت الوكالة إلى أنّه تمّ تأكيد وفاة ما لا يقل عن 24 شخصاً، ونقل 30 شخصاً إلى المستشفى.