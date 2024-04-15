مطالبات دولية للاحتلال بدفع تكلفة إعادة البناء والإعمار في غزة

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عبر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقهم تجاه استخدام دولة الاحتلال الصهيوني للذكاء الاصطناعي والقنابل الغبية غير الدقيقة في الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وقالوا إن ذلك يفسر العدد الكبير للقتلى والمنازل المدمرة، بما في ذلك استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي where’s Daddy ، و Gospel ، و Lavender ، وعدم الالتزام بمبادئ الاحتياط والتناسب لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين والبنية التحتية المدنية.





الاحتلال ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية



عبور 27 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا ميناء رفح البري



ووفقًا للخبراء فإن التدمير المنهجي واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.كما أعربوا عن القلق إزاء دعوات المسؤولين الصهاينة للفلسطينيين بمغادرة غزة، لاستعادة القطاع وبناء المزيد من المستوطنات، وإزاء التصريحات العلنية لمسؤولين بشأن العقارات المطلة على شاطئ غزة، مما يعكس نوايا الاحتلال في الذهاب إلى أبعد من هزيمة حركة حماس.وأشاروا في بيان إلى أن عدد المساكن التي دمرت في غزة، تتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، ويضاف إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل دولة الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.في الوقت نفسه، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 12 مصاباً و15 مرافقاً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.وأفاد مصدر مسؤول بالميناء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 235 شاحنة مساعدات، منها 20 شاحنة عبر منفذ رفح، و215 من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.وأضاف أنه تم أيضًا إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.