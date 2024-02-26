الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

15 ألف قتيل بمدينة واحدة ونزوح 10 ملايين بالبلاد.. كارثة بدولة عربية

نزوح
السودان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

خلّفت المعارك التي اندلعت في البلاد في أبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في آلاف القتلى بينهم 15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور.اضافة اعلان

آلاف القتلى ونزوح الملايين بسبب الحرب في السودان:


وأفادت تقديرات خبراء من الأمم المتحدة، أن القتال أدى إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار.
ونقلت "وكالة الأنباء الفرنسية" عن رجل الأعمال السوداني أحمد الخير، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي أنه خزّن قبل الحرب، كمية كبيرة من الصمغ جنوب الخرطوم من أجل تصديرها.
وأوضح أنه تكلف أموالا باهظة لإخراج كمية الصمغ من العاصمة الخرطوم لأفراد من قوات الدعم السريع.
وتابع قائلا : "وعند وصولي إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى"، مضيفا أنه دفع هذه الرسوم من أجل نقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق حيث الميناء الوحيد.
 كما طلبت منه السلطات المحلية في بورتسودان رسوماً جديدة، إضافة إلى تضاعف إيجار المخازن إلى ستة أضعافه الحقيقية.

نهب المصارف:


كما أدت الحرب إلى توقف 70% من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، وتمّ نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك.
فيما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي بأن الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقّف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة.

اقرأ أيضا

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

حرائق الغابات تلتهم عددًا من المنازل في أستراليا

الإطاحة بشخص بحوزته مليون حبة كبتاجون وكميات ضخمة من الحشيش والبودرة في دولة خليجية

طنان من روث الحيوانات أمام منزل السفير الروسي في هذه الدولة.. ما الأمر؟

مقتل 15 وإصابة 44 شخصًا في حريق ضخم بمبنى سكني في الصين (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان 11:33 م الجمعة، 23 فبراير 2024

الأمم المتحدة: 13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان

عبد الفتاح البرهان 8:13 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية

عبد الفتاح البرهان 5:08 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

البرهان: لا انقلاب في السودان ومن يدعي ذلك "كاذب"

البرهان وحميدتي 9:47 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

السودان.. البرهان في الخرطوم وحميدتي يناشد المجتمع الدولي