15 ألف قتيل بمدينة واحدة ونزوح 10 ملايين بالبلاد.. كارثة بدولة عربية

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خلّفت المعارك التي اندلعت في البلاد في أبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في آلاف القتلى بينهم 15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور.



آلاف القتلى ونزوح الملايين بسبب الحرب في السودان:

نهب المصارف:

وأفادت تقديرات خبراء من الأمم المتحدة، أن القتال أدى إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار.ونقلت "وكالة الأنباء الفرنسية" عن رجل الأعمال السوداني أحمد الخير، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي أنه خزّن قبل الحرب، كمية كبيرة من الصمغ جنوب الخرطوم من أجل تصديرها.وأوضح أنه تكلف أموالا باهظة لإخراج كمية الصمغ من العاصمة الخرطوم لأفراد من قوات الدعم السريع.وتابع قائلا : "وعند وصولي إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى"، مضيفا أنه دفع هذه الرسوم من أجل نقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق حيث الميناء الوحيد.كما طلبت منه السلطات المحلية في بورتسودان رسوماً جديدة، إضافة إلى تضاعف إيجار المخازن إلى ستة أضعافه الحقيقية.كما أدت الحرب إلى توقف 70% من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، وتمّ نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك.فيما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي بأن الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقّف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة.