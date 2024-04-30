موجة حارة تودي بحياة 10 أشخاص في هذه الدولة

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لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في موجة حر شديدة تضرب أنحاء واسعة من بنجلاديش منذ الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.



موجة حارة في بنجلاديش



أطول موجة حر على الإطلاق



وأوضح سالم ريحان المسؤول في مكتب الإدارة العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش، في تصريحات اليوم، أنه بعد ورود تقارير بشأن وقوع حالات وفاة بسبب موجة حر شديدة تعصف بالبلاد منذ الأسبوع الماضي هي الأعنف منذ 75 عاما، تأكد وفاة ثلاثة أشخاص أمس /الاثنين/، في حين توفى سبعة آخرون على الأقل منذ بدء الموجة في الثاني والعشرين من أبريل الجاري، فيما يتلقى خمسة أشخاص أصيبوا بضربات شمس العلاج في المستشفيات.من جهتها، أكدت إدارة الأرصاد الجوية المحلية أن البلاد تواجه أطول موجة حر على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذه التغيرات المناخية غير الطبيعية بدأت منذ 31 مارس الماضي، وينتظر أن تنتهي في آخر ساعات هذا اليوم.تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت، في أحدث تقاريرها عن المناخ في عام 2023، أن أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا، بينها بنجلاديش والفلبين ونيبال، تعد من بين أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ.وباتت هذه الدول تواجه موجات حر شديدة وأعاصير وفيضانات بشكل متواتر جراء ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4 و5 درجات مئوية عن متوسط المعدلات المسجلة خلال الأعوام الثلاثين الماضية.