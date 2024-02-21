البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إنه "إذا لم تنته الحرب فلن تكون هناك عملية سياسية" في البلاد.

حديث البرهان، وهو أيضًا قائد الجيش، جاء خلال مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف، بحسب بيان لمجلس السيادة.





معوقات العملية السياسية في السودان



فشل وقف إطلاق النار



ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وحوالي 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.وتساءل البرهان: "كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص (يقصد حميدتي) لا يلتزم وكل يوم له رأي، لذا نقول لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد".وتابع: "دعاة الحرب هو مَن يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين ومَن يبحث عن السلاح من خارج البلاد ليقتل به السودانيين".ومضى قائلاً: "ذهبنا للسلام في جدة بالسعودية، وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود، لكن لم ينفذها أحد".وإلى جانب جهود وساطة سعودية وأمريكية، لم تنجح مساعٍ بذلتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) في عقد لقاء بين البرهان وحميدتي، على أمل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات تمهيدًا للبحث عن حل سياسي شامل ودائم.