أمريكا تهدد "الجنائية الدولية" إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال

تهديد صريح للجنائية الدولية: اضافة اعلان



إجراءات انتقامية:



هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المحكمة الجنائية الدولية حال إصدارها مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.وقال "جونسون"، إنه في حال أصدرت "الجنائية الدولية" هذا الأمر فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال".وهدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه "ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها".وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.