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أول تعليق من الأمم المتحدة على المقابر الجماعية بغزة

شهداء غزة
أرشيفية
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تقارير اكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.اضافة اعلان

الحرب دمرت القطاع الصحي:

وأفاد غوتيريش في تصريح صحفي اليوم أن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة، مشيراً إلى أن التقارير كشفت عن مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي.
وطالب غوتيريش بحماية المستشفيات والعاملين الصحيين وجميع المدنيين، واحترام حقوق الإنسان للجميع، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذراً من أن تصعيد العنف سيكون له تداعيات خطيرة على الفلسطينيين في غزة والمنطقة بأسرها.
وفي ختام تصريحاته، أكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الحل الدائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعياً إلى التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.

الخارجية تدين:

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

مزيد من انتهاكات الاحتلال:

وتؤكد الوزارة أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المأسي الإنسانية والدمار.
وجددت مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.

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