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الأمم المتحدة: 13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان

13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان
13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان
أ أ
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" خلف 13 ألفًا و900 قتيل منذ اندلاع القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في 15 من إبريل 2023.اضافة اعلان

13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" قال فيه إنه "منذ اندلاع القتال سُجل حوالي 13.900 حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء السودان".
من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية في بيان، إن حوالي 27 ألفًا و700 شخص أصيبوا خلال الفترة بين 15 إبريل 2023 و26 يناير 2024.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن عدد النازحين بسبب النزاع بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في تزايد مستمر.

8 ملايين شخص فروا من منازلهم في السودان

وفر نحو 8.1 ملايين شخص من منازلهم في السودان، ويشمل ذلك حوالي 6.3 ملايين داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد، حسب بيان المكتب الأممي.
وأشار المكتب إلى أن عدد النازحين داخليًا ارتفع بواقع 53 ألف و500 شخص خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي 21 من يناير الماضي قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 13 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش "الدعم السريع" منذ منتصف إبريل.
وما زالت الحرب مستمرة بين الطرفين السودانيين، على الرغم من بذل جهود كبيرة، سعودية أمريكية، وأخرى إفريقية بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعًا إنسانية صعبة.
والاثنين الماضي، أعلن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، معاناة ما لا يقل عن 25 مليون شخص من "ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية" في السودان.

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