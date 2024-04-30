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مسؤول روسي: حل الأزمة السودانية يجب أن يكون من الداخل دون تدخل خارجي

اشتباكات السودان
الأزمة في السودان
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أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء على ضرورة حل الأزمة السودانية داخليا دون تدخل خارجي.

حل الأزمة في السوداناضافة اعلان

ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه: "خلال تبادل وجهات النظر بشأن التسوية السودانية الداخلية، أكد الجانب الروسي دعمه لجهود القيادة السودانية الشرعية الرامية إلى ضمان وحدة السودان وسلامته الإقليمية وسيادته، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة داخليا".
وتابع البيان: "وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكيد على الحاجة الماسة إلى حل الأزمة العسكرية السياسية الحادة في البلاد من قبل السودانيين أنفسهم دون تدخل خارجي".
وأشار البيان إلى أن بوغدانوف نظم إحاطة حول العلاقات الروسية السودانية لرؤساء السلك الدبلوماسي في بورتسودان، في مقر إقامة السفير السعودي علي بن حسن جعفر.

السلطة الشرعية في السودان

كما التقى بوغدانوف خلال زيارته للسودان يومي الـ 28 و29 من أبريل الجاري السياسيين السودانيين في بورتسودان، بحث معهم العديد من القضايا الداخلية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا وأكد بوغدانوف في ختام زيارته إلى السودان أن "مجلس السيادة السوداني" هو السلطة الشرعية التي تمثل الشعب السوداني وجمهوريته.

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