السودان.. البرهان في الخرطوم وحميدتي يناشد المجتمع الدولي

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قال الجيش السوداني، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تفقد القوات المقاتلة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" نداء للمجتمع الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية.





البرهان يتفقد الجيش غربي الخرطوم



الجيش و"الدعم السريع" يسيطران على المناطق الحيوية بالسودان



نداء حميدتي



َوأوضح الجيش السوداني، في بيان، امس الخميس، أن البرهان، "تفقد المواقع الأمامية للقوات المقاتلة للجيش بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، مساء الأربعاء".وأشار إلى أن البرهان، "تلقى شرحا عن سير العمليات من قيادة إدارة العمليات، كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين".ووفقا للبيان، أكد البرهان، على أن "الجيش والشعب في خندق واحد، لاستئصال المليشيا المتمردة ومرتزقتها (في إشارة للدعم السريع)".ومنذ أغسطس الماضي، يباشر البرهان مهامه من مدينة بورتسودان (شرق)، بعد 4 أشهر قضاها في مقر قيادة الجيش بالخرطوم.والأربعاء، تقدمت قوات الجيش في منطقة "سوق أم درمان"، لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في منتصف إبريل 2023.وأضاف الجيش، في بيانه، أن "قوات منطقة أم درمان معنوياتها عالية بفعل الانتصارات المتتالية والتقدم الكبير".وما زالت "الدعم السريع" تسيطر على مناطق إستراتيجية في أم درمان، بينها مقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، فيما يتواجد الجيش في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون وعدد من أحياء ام درمان القديمة، وسلاح المهندسين، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية وأحياء الثورة وأمبدة، وعدد من أحياء أم درمان القديمة.وفي مدينة بحري شمالي الخرطوم، يسيطر الجيش على سلاح الإشارة ومعسكر حطاب، وأحياء شمالي مدينة بحري، ماعدا مصفاة البترول والتصنيع الحربي شمالي العاصمة، والتي يسيطر عليها الدعم السريع إضافة إلى بقية مناطق المدينة، ومناطق شرق النيل.أما في الخرطوم، مازال الجيش يسيطر على مقر قيادته وسلاح المدرعات وعدد من الأحياء المجاورة له، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على القصر الرئاسي، وتنتشر في وسط الخرطوم وأحيائها الشرقية وجنوبي العاصمة.ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة "حميدتي" حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.وبدوره، أطلق قائد قوات الدعم السريع "نداء عاجلا" إلى المجتمع الإقليمي والدولي، لـ"إيفاء جميع الشركاء الدوليين بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثرا، وذلك بزيادة المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان بصورة عاجلة".وقال حميدتي، عبر حسابه على منصة "إكس": "أنتجت الحرب الدائرة حاليًا في السودان (..) كوارث عديدة، على رأسها الكارثة الإنسانية، التي تفاقمت مع استمرار الحرب لعشرة أشهر متوالية، وبلغت ذروتها الآن ببداية المجاعة في بعض مناطق البلاد".كما دعا إلى "العمل على التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، ونعلن استعدادنا للدخول في اتفاق ثنائي والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة لتنفيذه لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرتنا".وطالب حميدتي، بـ"تقديم جميع الضمانات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل البلاد دون عوائق، وتوفير الحماية لها وللعاملين في الحقل الإنساني".وأطلقت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداءً لجمع 4.1 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين داخل وخارج البلاد.