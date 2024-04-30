الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طرد وتهشيم سيارة السفير الألماني من متحف جامعة فلسطينية بالضفة

ا
اعتداء على سيارة السفير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
بسبب دعم بلاده للاحتلال في حربه على غزة، طرد طلاب جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية السفير الألماني لدى الاحتلال رولف باولس الذي كان في زيارة إلى متحف الجامعة.اضافة اعلان

تهشيم السيارة وطرد السفير:

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر لحظة طرد السفير الألماني، حيث خرج مهرولا من حرم الجامعة، ولاحقه حشد من الطلاب، الذين رشقوا سيارته بالأحذية والحجارة.
كما نظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام المتحف ضد زيارة السفير، احتجاجا على مواقف بلاده الداعمة للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، رددوا خلالها هتافات داعمة لغزة والمقاومة.

استشهاد 47 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ولليوم 207 على التوالي، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.704 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 61 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 24 فلسطينيًا في قصف مدينة رفح

كما استشهد 24 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في قصف استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بوصول جثامين 24 شهيدًا جرى انتشالهم من منازل تعرضت لقصف في عدة أحياء في مدينة رفح، والتي شهدت تصعيدًا في عمليات القتل بحق الفلسطينيين أسفرت في أقل من ثلاثة أيام عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا وإصابة المئات، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في المدينة.
كما استشهد فلسطيني اليوم في اعتداء لقوات الاحتلال عليه في بلدة الظاهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

اقرأ أيضا

إغلاق المطارات.. بركان "روانج" الإندونيسي يثور مجددًا وإخلاء المنازل

البيان الصادر عن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة (تفاصيل)

انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع الولايات المتحدة في الرياض لبحث تطورات الحرب على غزة

34.400 شهيد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أمين مجلس التعاون: حل الدولتين الخيار الأمثل للقضية الفلسطينية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هدم المدارس في الضفة الغربية 3:45 م السبت، 27 أبريل 2024

استشهاد 491 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5 6:53 م الأحد، 21 أبريل 2024

عبور 31 مصابًا فلسطينيًّا ميناء رفح البري

شهداء غزة 11:21 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة على يد الاحتلال في غزة

قطاع غزة 4:03 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

جرائم الاحتلال.. انتشال عشرات جثامين الشهداء من خان يونس بعد انسحاب الجيش الصهيوني