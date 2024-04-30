طرد وتهشيم سيارة السفير الألماني من متحف جامعة فلسطينية بالضفة

أ أ

بسبب دعم بلاده للاحتلال في حربه على غزة، طرد طلاب جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية السفير الألماني لدى الاحتلال رولف باولس الذي كان في زيارة إلى متحف الجامعة.



تهشيم السيارة وطرد السفير:



استشهاد 47 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية



استشهاد 24 فلسطينيًا في قصف مدينة رفح



تغطية صحفية: مشاهد خاصة من طرد السفير الألماني من المتحف الفلسطيني قرب جامعة بيرزيت بسبب دعم دولته حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة pic.twitter.com/fVIxOSh2Jf April 30, 2024

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر لحظة طرد السفير الألماني، حيث خرج مهرولا من حرم الجامعة، ولاحقه حشد من الطلاب، الذين رشقوا سيارته بالأحذية والحجارة.كما نظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام المتحف ضد زيارة السفير، احتجاجا على مواقف بلاده الداعمة للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، رددوا خلالها هتافات داعمة لغزة والمقاومة.ولليوم 207 على التوالي، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.704 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 61 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.كما استشهد 24 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في قصف استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بوصول جثامين 24 شهيدًا جرى انتشالهم من منازل تعرضت لقصف في عدة أحياء في مدينة رفح، والتي شهدت تصعيدًا في عمليات القتل بحق الفلسطينيين أسفرت في أقل من ثلاثة أيام عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا وإصابة المئات، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في المدينة.كما استشهد فلسطيني اليوم في اعتداء لقوات الاحتلال عليه في بلدة الظاهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.