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بعد كارثة السيول.. انهيار للصخور في طريق عام بسلطنة عمان

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صخور
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تعرضت سلطنة عمان أمس لسيول جارفة وغير متوقعة أودت بحياة عدد من الأشخاص منه أطفال، حيث سادت حالة من الحزن في البلاد.

سقوط صخور بسلطنة عمان:اضافة اعلان

فيما وثق مقطع فيديو عقب كارثة السيول انهيار وتساقط للصخور في طريق سنت وادي العين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "نايف الهنائي"، كتل الصخور وقد سدّت إحدى الطرق، بعد أن تهاوت من مرتفعات عالية.

تساقط الصخور في ولاية صحار:

أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته حساب "الخيمة العمانية"، تساقط الصخور في أواخر شهر رضان المبارك بشكل مفاجئ في عقبة وادي الحلتي التابعة لولاية صحار.
كما يظهر امتلاء طريق عام بأحجام كبيرة من الخور، حيث امتلأ تمام وأعاقت الصخور مرور أ حركة بالطريق العام.

طلاب جرفتهم السيول:

وأمس وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.
كما نشر الحساب أيضا مشهدا آخر لغرق المركبات التي جرفتها سيول عنيفة في سمد الشأن بولاية المضيبي.

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