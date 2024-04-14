أمطار غزيرة وسيول في سلطنة عمان .. غرق أحياء بأكملها

أمطار وسيول في سلطنة عمان اضافة اعلان



حالات وفاة جراء السيول



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شاهد

بردية باحجام كبيرة في ولاية القابل #سلطنة_عمان

الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ

14 إبـريـل 2024م#منخفض_المطير

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. pic.twitter.com/oynGlbWHJl — طقس (@tqqs) April 14, 2024

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أبقار تغرق في سيول #عُمان 😱

الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ

14 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/TUvRwdIMoR — طقس (@tqqs) April 14, 2024

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السيول القوية تقتحم المدارس في ولاية المضيبي وهروب الطلاب إلى سطح المدرسة .

"حفظ الله أهلنا في #سلطنة_عُمان "

الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ

14 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/sJG8yF6OsH — طقس (@tqqs) April 14, 2024

وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وسيول في سلطنة عمان خلال الساعات القليلة الماضية.وأظهرت المقاطع، غرق أحياء بأكملها بمياه الأمطار والسيول، وتساقط لحبات البرد بأحجام كبيرة جدا، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.وشهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات عارمة خلال الساعات الماضية، ووثقت مقاطع مشاهد لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين. ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.