شاهد.. لن تصدق ما فعله هذا الشخص وسط سيول سلطنة عمان

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص وهو يلتقط صورة لنفسه "سيلفي" وسط السيول التي تشهدها سلطنة عمان.

الرجل الذي وصفه حساب "بوابة طقس العالم" على منصة "إكس" بأنه "وافد متهور" يظهر وسط السيول ممسكًا بهاتفه بينما يلتقط صورة "سيلفي"، غير مبال بأنه يعرض حياته للخطر.



12 حالة وفاة بسبب السيول



وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 12 حالة وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين.ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.وأوضح الدكتور علي بن حميد الجهوري، مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنّ المدرسة التي فقدت الطلبة اليوم لم تصلها الأودية بشكل مباشر، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم.