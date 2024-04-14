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أودى بحياة 12 شخصاً.. سيل يجرف مركبة داخلها عائلة في سلطنة عمان (فيديو)

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سيول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة جرف سيل ضخم لمركبة بداخلها عائلة في سلطنة عمان.
 وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول.اضافة اعلان

سيول جارفة:

وفي السياق ذاته، انتشرت فيديوهات تظهر السيول تحتجز عدد من الأشخاص، حيث تأثرت عدة مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، أطلق عليه "منخفض المطير".
فيما تدخل بعض المواطنين العمانيين بمحاولة مساعدة ركاب السيارات وإخراجهم من السيول.
وقالت الأرصاد الجوية العمانية أن المنخفض الجوي، سيمتد من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

وفاة 12 شخصاً:

وأودت السيول في سلطنة عمان بحياة 12 شخصاً اليوم الحد، بعدما جرفتهم السيول جرّاء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.
وذكر قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان أنه تم تسجل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، بينهم عُمانيان، و9 طلاب، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جاريّاً عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

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