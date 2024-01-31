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منظمات إسلامية تضع خطة عمل لمنع الإساءة للقرآن بهولندا

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خطة عمل لمنع الإساءة للقرآن بهولندا
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أعلنت منظمات إسلامية في هولندا، أنها تسعى إلى منع الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، من أجل الحفاظ على السلم الديني في البلاد.اضافة اعلان

خطة عمل لمنع الإساءة للقرآن

وحسب "الأناضول"، فقد قامت 7 منظمات إسلامية بإعداد خطة عمل بالتعاون مع الخبراء القانونيين لحظر الاعتداء على القرآن خطة العمل تهدف إلى ضمان أكبر قدر من الانسجام والسلام في المجتمع في إطار حرية التعبير.

خطة عمل لسبع منظمات إسلامية  في هولندا

وكشفت مؤسسة "K7" الهولندية التي تضم سبع منظمات إسلامية وتشمل في عضويتها نحو 200 مسجد، أنها أعدت خطة عمل بالتعاون مع خبراء قانونيين لحظر الاعتداء على القرآن في المظاهرات بموجب القانون الأوروبي والهولندي

ضمان أكبر قدر من الانسجام والسلام في المجتمع

وبينت أن خطة العمل مكونة من 5 مواد تم إعدادها وإرسالها إلى اتحاد البلديات الهولندية وجمعية رؤساء البلديات، وتهدف إلى ضمان أكبر قدر من الانسجام والسلام في المجتمع في إطار حرية التعبير.

الخطة تمنع حرق القرآن في المظاهرات

وأكدت أن الخطة تمنع حرق القرآن في المظاهرات وتحافظ على السلم الديني وتزيل الاستقطاب والاستفزازات في المجتمع.
ومؤخرا، أقدم متطرف غربي على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية.
وتكررت حوادث حرق نسخ من القرآن وتدنيسها من يمينيين متطرفين في السويد والدنمارك أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًا وشعبيًا

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